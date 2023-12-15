На западе Японии на берег выбросило около 85 тонн мертвой рыбы

Как полагают местные власти, косяки могли заплыть в порт, спасаясь от крупного хищника, а затем погибли из-за снижения концентрации кислорода в воде

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 85 тонн мертвых мелких рыб выбросило на берег в порту города Сима на западе Японии. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По мнению местных властей, косяки могли заплыть в порт, спасаясь от преследования более крупного хищника, после чего не смогли выбраться из него и погибли по причине последующего снижения концентрации кислорода в воде. Кроме того, в акватории у побережья не было выявлено наличия ядовитого планктона, токсины которого могли бы привести к гибели рыб.

8 декабря аналогичный случай произошел на побережье префектуры Хоккайдо на севере Японии. В местной рыболовной ассоциации отметили, что подобные инциденты происходили и раньше, однако признали, что в этот раз масштаб случившегося значительно шире. Власти Хоккайдо и природоохранные ведомства разбираются в обстоятельствах случившегося.