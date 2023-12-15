Эксперт назвал урбанизацию причиной роста числа случаев перелома шейки бедра у молодых

Доктор медицинских наук Яго Гудушаури пояснил, что малоподвижный образ жизни в городах и плохая экология сказываются на снижении обмена веществ и питании костной ткани

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Перелом шейки бедра чаще всего встречается у пожилых людей, однако сегодня данная проблема все больше наблюдается в более молодом возрасте. Об этом ТАСС сообщил заведующий Первого травматолого-ортопедического отделения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России, травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Яго Гудушаури.

"Раньше эта травма ассоциировалась с пожилыми, но сегодня перелом шейки бедра стал встречаться и у более молодых пациентов. Это связано с урбанизацией населения, малоподвижным образом жизни в городах и плохой экологией. Все это сказывается на снижении обмена веществ и питании костной ткани. В результате снижается минеральная плотность костной ткани", - рассказал эксперт.

По словам Гудушаури, при сравнении среднестатистического жителя мегаполиса и жителя сельской местности одинакового возраста наблюдается большая разница в минеральной плотности костной ткани. "У городских жителей кости намного более хрупкие", - уточнил он.

Согласно статистике Российской ассоциации по остеопорозу, по данным на 2010 год, перелом шейки бедра происходил каждые пять минут. По прогнозам экспертов, к 2030 году он будет случаться каждые три минуты.

Безопасность зимой

Зима обычно считается сезоном повышенного травматизма, чаще всего при падениях страдают кости рук, ног, а также ребра. "При падении на бок часто ломается ключица. Это вообще самая слабая кость, потому что она питается не через надкостницу, как все остальные кости, а через прикрепленные к ней мышцы. <...> Когда человек падая, подворачивает стопу в голеностопном суставе, происходит перелом лодыжек с вывихом", - рассказал Гудушаури, добавив, что часто при падении случаются и переломы костей таза, даже при падении с высоты собственного роста.

Чтобы защитить себя от перечисленных травм, врачи советуют носить обувь на нескользящей подошве. В сильный гололед можно использовать дополнительные средства, например, трость с острым наконечником, палки для северной ходьбы, "кошки" с шипами.

Травматолог предупредил об особой опасности катания на ватрушках. "Очень много пациентов поступают со множественными переломами в больницы после катания на ватрушках. Ватрушка набирает большую скорость, она неуправляемая, то есть нельзя повернуть или затормозить в нужный момент", - пояснил врач.