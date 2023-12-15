В Магаданской области выделили 6,59 га земли для строительства жилых домов

ТАСС, 15 декабря. Власти Магаданской области выделили более 6 га земли под строительство жилых многоквартирных домов в городе Сусумане - одном из центров золотодобычи в России. Об этом ТАСС сообщила министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Марина Усова.

"В рамках аналогичных застройке "Гороховое поле" [реализуется в городе Магадан] проектов, на территории Магаданской области предусмотрены проекты решений о комплексном развитии территории по г. Сусуман. В Сусумане под КРТ выделена территория площадью 6,59 га для строительства многоквартирных домов", - отметила министр, добавив, что в городе возможна застройка под жилье общей площадью 8 тыс. кв. м.

Глава ведомства уточнила, что в настоящее время идут работы с документацией по проекту. Старт строительства назначен на 2024 год, более точные сроки пока не называются. Запланировано возведение домов высотой в три-четыре этажа, а также проекты по индивидуальному строительству.

Также Усова добавила, что на 2024 год запланировано строительство еще 10 домов на территории комплексной застройки района "Гороховое поле" в городе Магадане, из которых 4 - для переселения из аварийного жилья и 6 домов предназначены под арендное жилье.

До недавнего времени в Магаданской области не было первичного рынка квартир. Первое новое жилье в регионе появилось только в конце 2021 года благодаря сдаче в эксплуатацию домов жилищного комплекса "Нагаевский". Сейчас ведется строительство ЖК "Гороховое поле". В 2024 году планируется начать строительство шести домов на территории комплексной застройки района "Гороховое поле" под арендное жилье. Завершить работы планируется в 2026 году. Всего на территории района появятся 1 073 новые квартиры.