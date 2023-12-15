На Камчатке закон о тишине распространили на дачные участки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Закон о тишине в Камчатском крае стал распространяться в том числе на дачные поселки. На их территории нельзя будет шуметь с 22 часов вечера до 7 утра, сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Поступило предложение установить на дачах те же ограничения на шум, что и в городе. Откликнувшись на эту инициативу, мы обсуждали ее и с коллегами, и с жителями. За получением общественного мнения мы обратились к людям через соцсети, провели встречу с председателями СОТов (садово-огородных товариществ - прим. ТАСС) в Елизовской администрации. Большинство участников опросов поддержали идею о том, чтобы установить время тишины на дачах. Согласно новой редакции закона, на территориях дачных поселков запрещено шуметь в будни с 22 часов до 7 утра, а на выходных с 22 до 9", - приводятся в распространенном сообщении слова депутата заксобрания Оксаны Герасимовой.

За нарушение закона предусматривается административный штраф от 1 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч - для юридических.