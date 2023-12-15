В Иркутской области заявили о снижении количества нелегальных рубок леса на 81% за год

Объем незаконно заготовленной древесины уменьшился на 40%

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Количество незаконных рубок леса в Иркутской области - одном из главных лесопромышленных регионов России - за год сократилось почти на 81% и составило 637. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области с начала 2023 года количество выявленных незаконных рубок леса снизилось на 80,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Год назад было зафиксировано 3 339 таких нарушений лесного законодательства, в этом году - 637", - говорится в распространенном сообщении.

Объем незаконно заготовленной древесины за год снизился на 40% - с 86,4 тыс. куб. м до 34,8 тыс., ущерб - на 44%, или с 816,2 млн рублей до 359,9 млн рублей.

"Считаю, что это результат налаженного эффективного взаимодействия всех ведомств, противодействующих черным лесорубам. Регулярно проводим в лесном фонде профилактические мероприятия по предупреждению незаконной заготовки древесины и других нарушений лесного законодательства. Еще большое подспорье для нас - космомониторинг, с его помощью подтверждаются 50% нелегальных рубок", - приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В Иркутской области сосредоточено более 10% российских лесов. Долгое время в регионе остро стояла проблема нелегальных рубок. В январе 2020 года руководство Рослесхоза сообщало, что до 80% незаконных вырубок леса в 41 регионе России, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область. Однако в последние годы наблюдается тенденция к существенному сокращению количества незаконных вырубок.