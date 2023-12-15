В Липецкой области отменили большинство межмуниципальных автобусных рейсов

Это связано со снегопадом

ТАСС 15 декабря. Большинство межмуниципальных автобусных рейсов отменены в Липецкой области из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Из-за сложной обстановки на дорогах, вызванной непогодой, в Липецкой области временно отменены рейсы большинства межмуниципальных маршрутов. Автобусы не отправляются с автовокзала и автостанции. Перевозчики мониторят обстановку на трассах. Как только ситуация стабилизируется, автобусное сообщение восстановят", - сказано в сообщении.

Ранее глава Липецка Евгения Уваркина в своем Telegram-канале сообщала, что, по прогнозу синоптиков, снегопад продолжится. Некоторые управляющие компании недобросовестно выполняют свои обязанности в части уборки снега на дворовых территориях. Она отметила, что обстановка сложная, снегоуборочная техника не всегда может попасть во дворы из-за припаркованных машин.

В регионе из-за неблагоприятных погодных условий введен режим повышенной готовности. По данным властей, циклон "Ваня" приближается к области - ожидаются сильный снегопад, порывы ветра до 20 м/с.