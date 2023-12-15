На Камчатке родители участников СВО смогут получить бесплатный земельный участок

Мерой поддержки также могут воспользоваться супруги военных, не вступивший в повторный брак

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Родители участников специальной военной операции смогут получить на Камчатке в собственность бесплатный земельный участок. Такое решение приняли депутаты краевого заксобрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Законопроект расширяет круг лиц, имеющих право на получение земельного участка, а именно: вводится возможность предоставления такой меры поддержки действующим участникам специальной военной операции, родителям участника специальной военной операции в случае отсутствия участника специальной военной операции. Правом также сможет воспользоваться супруг (супруга) участника специальной военной операции, не вступивший в повторный брак", - приводятся в сообщении слова министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Ивана Мищенко.

В регионе в рамках мер поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции и их семей школьникам и студентам предоставляется бесплатное питание в учреждениях образования, путевки в детские оздоровительные лагеря, услуги социально-медицинской реабилитации для получивших ранение, выплаты членам семей в случае гибели военнослужащего, а также бесплатное зачисление в первоочередном порядке детей 1-6-х классов в группы продленного дня.