Полицейские в Казахстане за один день спасли от мороза более 2 тыс. человек

В пресс-службе МВД республики сообщили, что круглосуточно полицейские Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской областей и области Жетысу помогают людям, которые стали жертвами непогоды на дорогах

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Казахстане в течение одного дня спасли от мороза свыше 2 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"Сложные погодные условия сохраняются в нескольких регионах Казахстана. Остаются закрытыми более 50 участков дорог международного, республиканского и местного значения. В круглосуточном режиме полицейские Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской областей и области Жетысу помогают людям, оказавшимся жертвами непогоды на дорогах. Действует 331 пункт обогрева, куда стражи порядка эвакуировали более 2 013 человек", - говорится в сообщении.

При этом только за минувший день сотрудники полиции оказали помощь 2 660 гражданам, из которых 118 детей. Серьезных дорожно-транспортных происшествий не произошло. "Стражи порядка помогают водителям разогревать замерзшее [дизельное] топливо, ремонтировать авто, угощают горячим чаем. Также организовано сопровождение автоколонн в условиях плохой видимости. Всего с момента ухудшения погоды полицейские спасли более 3 100 человек", - отметили в ведомстве.