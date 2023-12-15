Собянин сообщил о начале капремонта в терапевтическом корпусе в одном из медцентров Москвы

После завершения работ больница получит обновленные и переоснащенные отделения, отметил мэр столицы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт начался в терапевтическом корпусе №4 Городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени О. М. Филатова в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

"Начали капремонт в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 им. О. М. Филатова. После завершения работ стационар получит полностью обновленные и переоснащенные отделения: терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии", - отметил он.

Собянин добавил, что по завершении капремонта больница выйдет на новый уровень оказания медпомощи. Он напомнил, что ГКБ №15 им. Филатова - один из крупнейших медцентров столицы. В медучреждении работают многопрофильный круглосуточный стационар, родильные дома, лечебно-диагностические службы и женские консультации.

"В многопрофильных клиниках сконцентрирован уникальный врачебный опыт и научный потенциал. Поэтому, создавая в городе инновационную медицинскую инфраструктуру, их модернизируем в первую очередь", - резюмировал мэр.