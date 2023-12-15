В Тривандруме на юге Индии открылся центр Русского географического общества

В состав организации вошли семь специалистов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Индийский центр Русского географического общества (РГО) открылся в южном индийском городе Тривандруме. Как сообщил по телефону корреспонденту ТАСС соинициатор создания Центра, директор Русского дома в этом южноиндийском городе, а также почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир, в состав организации вошли семь специалистов.

"В нем будут работать семь человек, а возглавила его профессор истории Университета Кералы госпожа Сандхья Наир. Центр будет организовывать программы в соответствии с планами Русского географического общества. В числе главных задач - повысить осведомленность о необходимости охраны окружающей среды", - рассказал собеседник агентства. Он указал, что уже в следующем году Центр намерен провести конференцию по проблеме глобального потепления климата.

Новую структуру официально открыла почетная гостья, принцесса бывшего княжества Траванкор, располагавшегося на юго-западном побережье Индии, Асвати Тирунал Гаури Лакшми Байи. Среди гостей мероприятия были экс-глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Мадхаван Наир, митрополит Маланкарской Кирийской православной церкви Габриэль Мар Григориус, представитель РГО Светлана Воробьева, журналисты, студенты индийских вузов, представители общественности.

"Русское географическое общество вносит большой вклад в деле убеждения молодого поколения любить и защищать природу. Когда человек стал эгоистичным, природа начала страдать. Ученые общества, такие как Русское географическое общество, должно открыть больше центров по повышению осведомленности о необходимости охранять природу", - сказала княгиня Лакшми Байи.

В своей речи доктор Мадхаван Наир напомнил, что Россия всегда помогала Индии в развитии космических технологий. "Сотрудничество в борьбе с глобальным потеплением очень важно. Новый Центр Русского географического общества создаст платформу для того, чтобы молодое поколение присоединялось к защите природы, защите климата", - отметил он.