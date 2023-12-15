В Москве ожидаются пробки до девяти баллов на дорогах из-за снегопада

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, в течение дня столбики термометров покажут от минус 5 до минус 3 градусов, по области - от минус 8 до минус 3 градусов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают к вечеру пятницы большие заторы на дорогах. По данным столичного департамента транспорта, загруженность дорог составит 8-9 баллов.

Накануне столичных водителей призывали из-за очень сильного снегопада воздержаться в последний рабочий день недели от поездок по городу на личном транспорте, отдав предпочтение общественному. В утреннем сообщении департамента, распространенном в виде инфографики через Telegram-канал ведомства, также содержится рекомендация пользоваться общественным транспортом.

За сутки в Москве выпала одна пятая часть от месячной нормы осадков декабря, а в Подмосковье - одна треть. Такие данные озвучил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема, в Тушине - 8 мм, на Балчуге - 9 мм", - написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь в комплексе городского хозяйства столичной мэрии добавили, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Заммэра Петр Бирюков ранее заверил, что уборка города ведется в усиленном круглосуточном режиме, для чего "задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний". Он назвал ситуацию достаточно сложной, но находящейся под контролем.

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, в течение дня столбики термометров покажут в Москве от минус 5 до минус 3 градусов, по области - от минус 8 до минус 3 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 м/с и порывами до 17 м/с. Также не исключены гололедица и снежные заносы. В ночь на субботу, 16 декабря, на фоне облачной погоды метеорологи ждут умеренный снег местами в Подмосковье, а температура воздуха составит от минус 11 до минус 9 градусов в столице, по области до минус 13 градусов. Днем в мегаполисе минус 6-4 градуса, в Подмосковье - от минус 8 до минус 3 градусов.