В Петербурге высота снежного покрова после череды снегопадов выросла до 28 см

С 11 по 15 декабря в городе выпало 14,5 мм осадков, уточнил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 28 см после снегопадов, наблюдавшихся в течение рабочей недели. Такие данные привел главный синоптик города Александр Колесов.

"С 11 числа по ночь 15 декабря в Санкт-Петербурге выпало 14,5 мм осадков. Высота выпадающего снега за этот период составила 16,4 см. Но в городе один день было довольно тепло, снег проседал, уплотнялся и в итоге на сегодняшнее утро высота снежного покрова на центральной метеостанции города составляет 28 см", - отметил Колесов в своем Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в комитете по благоустройству Петербурга, ночью все районы города убирали более 900 единиц техники и 350 дворников - в дневную смену на улицах города их более 900. "Только за вчерашний день выпало порядка 4 см снега. С городских улиц за сутки на пункты утилизации вывезено порядка 40 тыс. куб. м снега", - сказали в комитете.

"Завтра наступает день, который будет переломным в характере атмосферных процессов, после которого начнется период влияния западных циклонов. Все они будут следовать к нам с Атлантики, приносить нам оттепель и осадки в виде снега и дождя", - предупредил синоптик.

15 декабря в Петербурге ожидается небольшой снег, температура воздуха днем - около минус 4 - минус 6 градусов.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 16 декабря в городе будет 3-5 градусов ниже нуля. В ночь на 17 декабря прогнозируется снег, днем потеплеет до плюс 1 - плюс 3 градусов, на дорогах ожидается сложная обстановка.