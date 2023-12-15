ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%

Деятельность правительства одобряют 51,5% опрошенных

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 4 по 10 декабря, за последнюю неделю вырос на 0,8 п.п. и составляет 79,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,3% участников опроса (плюс 0,8 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,2 п.п. и составляет 76%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 51,5% опрошенных (плюс 0,1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,9% респондентов (плюс 0,6 п.п.). О доверии Мишустину заявили 62,3% опрошенных (плюс 0,4 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% (плюс 0,4 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,8% (плюс 2,9 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 18,6% (плюс 0,3 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,7% (минус 0,7 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 40,9% (плюс 1,1 п.п.), КПРФ - 9,4% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 9,3% (плюс 0,1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,6% (плюс 0,3 п.п.), "Новых людей" - 4,7% (минус 0,3 п.п.).