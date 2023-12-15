Суд в России впервые лишил гражданства двух иностранцев за уклонение от воинского учета

Мужчины должны выехать из страны, в противном случае их депортируют

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция в Челябинске добилась решения суда о прекращении гражданства двух братьев, приехавших в Россию из страны ближнего зарубежья и уклонившихся от воинской обязанности. Теперь мужчины должны выехать из страны, в противном случае их депортируют, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

По данным управления по вопросам миграции полицейского главка региона, прекращение российского гражданства на подобном основании стало прецедентом.

"Полицейскими было установлено, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. На этом основании Центральный районный суд Челябинска принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства, а Челябинский областной суд, рассмотрев позже апелляционную жалобу, оставил решение суда первой инстанции без изменений", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что двое мужчин в возрасте 21 и 24 лет попали в поле зрения полиции в рамках операции "Нелегальный мигрант". Согласно статье 10 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", при приобретении гражданства Российской Федерации для граждан, подлежащих постановке на воинский учет, установлена обязанность явиться для этого в двухнедельный срок в военный комиссариат.