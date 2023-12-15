Дума приняла закон о расширении системы страхования на счета адвокатов и профсоюзов

Документ также уточняет правила определения расчетной базы для исчисления страховых взносов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий распространение системы страхования вкладов на счета адвокатов, нотариусов, средних предприятий, профсоюзных организаций, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Документ инициирован главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Константином Бахаревым.

Закон предусматривает распространение системы страхования вкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности. Кроме того, система страхования вкладов будет распространяться на счета средних предприятий, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (сейчас страхование вкладов действует для малых и микропредприятий).

Документ также распространяет систему страхование вкладов на счета некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг или в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), соответственно, ведение которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом некредитными финансовыми организациями.

"Исходя из соизмеримости масштаба экономической деятельности малых предприятий и застрахованных НКО с организациями, включенными в реестр СОНКО, а также профессиональных союзов и их ассоциаций (союзов), в случае распространения на данные новые категории юридических лиц страховой защиты прирост страховой ответственности агентства может составить около 0,06%", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закон предусматривает осуществление выплаты страхового возмещения по вкладам физических лиц без учета встречных требований к ним, уменьшение задолженности физлица перед банком по договорам кредита за счет одновременного уменьшения его требований на ту же сумму к банку по договорам вклада. Уточняются обязанности банков по ведению ежедневного учета обязательств банка, необходимых для определения размера возмещения по вкладам. Также уточняются правила определения расчетной базы для исчисления страховых взносов.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению, в частности, уточняется порядок выплаты возмещения по вкладам (счетам). Так, при выплате возмещения по вкладам прежде всего считаются удовлетворенными требования вкладчика к банку, связанные с выплатой суммы вклада, затем - требования вкладчика к банку, связанные с выплатой процентов на сумму вклада, начисленных в связи с наступлением страхового случая.

В закон "О несостоятельности (банкротстве)" вносится аналогичное дополнение, согласно которому в ходе расчетов с кредиторами прежде всего считаются погашенными требования кредитора, связанные с удовлетворением основной суммы задолженности, затем - требования кредитора, связанные с удовлетворением требований о выплате причитающихся процентов.

Совет директоров госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" наделяется полномочиями по утверждению общих принципов и подходов к организации и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также по принятию решения о проведении мероприятий по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Кроме того, предусматривается, что страхованию не подлежат денежные средства, размещенные на банковских счетах (вкладах) физических лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.