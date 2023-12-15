Дума приняла закон об ужесточении санкций за нарушения при перевозке пассажиров

В частности, вводится ответственность за осуществление не предусмотренной законом предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов автотранспортом или городским наземным электрическим транспортом

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании закон, который в том числе ужесточает ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями.

Так, вводится ответственность за осуществление не предусмотренной законом предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов автотранспортом или городским наземным электрическим транспортом. Штраф для граждан и должностных лиц составит 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - 400 тыс. рублей. Эти же санкции будут действовать в случае распространения информации об осуществлении не предусмотренной законом предпринимательской деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа.

Кроме того, в статье 11.14.2 КоАП РФ изменено содержание части 3. Сейчас она предусматривает штраф за взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц, для водителя он составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юрлиц - 200 тыс. рублей. Согласно поправкам, статья будет содержать санкции за перевозку пассажиров и багажа по заказу на условиях, предусматривающих предоставление права проезда в транспортном средстве за плату неопределенному кругу лиц, а также за распространение информации об осуществлении перевозки по заказу на указанных условиях. Штраф в таком случае составит для водителя 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 30 тыс. рублей, для юридических - 300 тыс. рублей.

Также вводятся санкции за заключение при осуществлении перевозки пассажиров и багажа по заказу договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности. Штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, а для юрлиц - 200 тыс. рублей. Согласно новому примечанию, индивидуальные предприниматели будут нести административную ответственность за такие нарушения как юрлица.

Кроме того, понижаются размеры штрафов за использование для регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным. Так, для должностных лиц он составит 20 тыс. рублей (сейчас 30 тыс. рублей), а для юридических лиц - 50 тыс. рублей (сейчас 300 тыс. рублей). При этом штраф для водителя сохранится на уровне 5 тыс. рублей.