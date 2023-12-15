ГД приняла закон о сроке содержания выдворяемых иностранцев в спецучреждении

Он составит не более 90 суток со дня вынесения постановления о выдворении

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, закрепляющий срок содержания выдворяемых из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в специальных учреждениях. Он составит не более 90 суток со дня вынесения постановления о выдворении.

Так, Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется новой статьей, в которой срок содержания иностранного гражданина или лица без гражданства в специальных учреждениях будет составлять не более 90 суток со дня вынесения постановления о его выдворении за пределы РФ. Этот срок может быть продлен судьей не более чем на 90 суток по ходатайству судебного пристава-исполнителя или уполномоченного должностного лица органа внутренних дел при отсутствии фактической возможности исполнения постановления о назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ. Судья должен рассмотреть ходатайство в течение пяти дней со дня его поступления. Предусматривается, что иностранцы и лица без гражданства смогут обратиться в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности дальнейшего содержания в специальном учреждении.

Также им может быть назначен штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 200 часов в случае, если судья придет к выводу о том, что выдворение за пределы России является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания. Это будет касаться и случаев отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства. При этом судья должен учесть продолжительность проживания иностранца или лица без гражданства в России, его семейное положение, отношение к уплате российских налогов, наличие дохода и обеспеченность жильем на территории страны, род деятельности и профессию, законопослушное поведение, обращение о приеме в российское гражданство.

Кроме того, выдача временного удостоверения личности лицу без гражданства в РФ, либо признание лица беженцем, либо получение свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, предоставление ему временного убежища влечет за собой пересмотр постановления о выдворении. Устанавливается, что неуплата иностранцем или лицом без гражданства назначенного ему административного штрафа и (или) наличие у него обязательств, наложенных судьей, не препятствуют выдворению.