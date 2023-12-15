Верховный суд РФ разъяснил, когда перепланировка квартиры считается реконструкцией дома

В частности, Верховный суд пояснил, что реконструкцией жилого дома, требующей разрешения на строительство и согласия всех владельцев квартир жилого дома, является и объединение нескольких квартир в одну, если это меняет общую конфигурацию дома

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Перепланировка квартиры, переходящая на внешнюю часть многоквартирного жилого дома, квалифицируется как реконструкция, которая требует уже не согласования перепланировки квартиры, а разрешения на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом. А при уменьшении размера общего имущества в многоквартирном доме - согласия всех собственников жилых помещений. Это разъяснил Верховный суд России в подготовленном обзоре судебной практики по спорам, связанным с перепланировкой жилых помещений.

Гражданин оспорил отказ администрации муниципального образования в принятии решения о сохранении в перепланированном состоянии квартиры, к которой он сделал пристройку, используя общую капитальную стену дома, и наружный дверной проем за счет демонтажа части внешней стены под окном своей квартиры. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили его требования, но это решение отменил Верховный суд, указав, что суды неверно пришли к выводу о том, что в результате проведенных работ произошла перепланировка квартиры, а не реконструкция многоквартирного дома. "Такими действиями изменены не только внутренние параметры жилого помещения, но и произошло расширение всего объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что является реконструкцией многоквартирного дома", - отметил Верховный суд.

Аналогичное решение Верховный суд принял по другому иску - соседа жильца, оборудовавшего вход в свою квартиру во внешней стене дома, являющейся несущей конструкцией. Сосед оспорил согласование администрацией муниципального образования такой перепланировки квартиры, посчитав, что это привело к уменьшению общего имущества многоквартирного дома, на что необходимо было согласие всех собственников помещений многоквартирного дома. Верховный суд отменил решения судов, отказавших в удовлетворении иска, разъяснив, что поскольку "устройство отдельного входа в помещение сопряжено с разрушением части стены многоквартирного дома и может затрагивать конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности дома, такие работы возможны посредством проведения капитального ремонта или реконструкции многоквартирного дома", поэтому не подлежат согласованию перепланировки квартиры в порядке норм Жилищного кодекса.

Спор об объединении нескольких квартир

Реконструкцией жилого дома, требующей разрешения на строительство и согласия всех владельцев квартир жилого дома, является и объединение нескольких квартир в одну, если это меняет общую конфигурацию дома, пояснил Верховный суд. Он назвал обоснованным отказ судов по иску собственников трех квартир на первом этаже многоквартирного дома, объединивших их в одну четырехкомнатную квартиру и требовавших от уполномоченного органа принять решение о сохранении помещения в перепланированном состоянии, ссылаясь на то, что три квартиры были объединены в одну с созданием отдельного входа с придомовой территории в целях повышения уровня комфортности.

Верховный суд отметил, что "основным отличием перепланировки от реконструкции является объект, в отношении которого осуществлены изменения. Перепланировка выполняется в помещениях (как в жилых, так и нежилых), расположенных в многоквартирном доме, а работы, проводимые в отношении здания или помещения, которое в нем находится, в результате которых изменены параметры самого дома (его части), являются реконструкцией". Согласно Жилищному кодексу собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество - крыши, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование, включая оборудование для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью.

"Принимая во внимание, что собственники трех отдельных квартир до получения разрешения на реконструкцию объединили принадлежащие им помещения, при этом указанные работы изменили объект (дом) в целом, затронули несущие конструкции дома, относящиеся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома, однако согласие собственников помещение на реконструкцию дома получено не было, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований", - отметил Верховный суд.

Обоснованным Верховный суд признал и требование уполномоченного органа к собственнику двухуровневой квартиры, переоборудовавшему ее в две отдельные квартиры, о признании реконструкции незаконной и возложении обязанности привести помещение в первоначальное состояние. Разделение двухуровневого помещения на две самостоятельные одноуровневые квартиры привело к изменению параметров (количества помещений и этажей) части многоквартирного дома, что подпадает под понятие реконструкции, на проведение которой согласия уполномоченных органов и собственников всех помещений в этом доме получено не было, как и на устройство в несущей стене дома отдельного входа в квартиру второго уровня.