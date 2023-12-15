Последнюю эвакуированную из Газы гражданку РФ выписали из больницы

Женщина находилась на лечении в больнице в Домодедове

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Врачи выписали женщину, которую в числе прочих граждан РФ эвакуировали из сектора Газа, сообщили ТАСС в медицинских кругах.

"Женщина, находившаяся на лечении в больнице в Домодедове, выписана. Таким образом, госпитализированных граждан РФ из числа эвакуированных из Газы нет", - сказал собеседник агентства.

Всего с начала гуманитарной операции из зоны палестино-израильского конфликта в РФ эвакуировали более 1 тыс. человек, еще 28 человек пересекли границу и ожидают отправки на родину. В России были госпитализированы порядка 20 человек.