15 декабря, 08:01
Палестино-израильский конфликт

Последнюю эвакуированную из Газы гражданку РФ выписали из больницы

Женщина находилась на лечении в больнице в Домодедове

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Врачи выписали женщину, которую в числе прочих граждан РФ эвакуировали из сектора Газа, сообщили ТАСС в медицинских кругах.

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"Женщина, находившаяся на лечении в больнице в Домодедове, выписана. Таким образом, госпитализированных граждан РФ из числа эвакуированных из Газы нет", - сказал собеседник агентства.

Всего с начала гуманитарной операции из зоны палестино-израильского конфликта в РФ эвакуировали более 1 тыс. человек, еще 28 человек пересекли границу и ожидают отправки на родину. В России были госпитализированы порядка 20 человек. 

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