В Иркутске на 10 часов задержали рейс в Таиланд из-за неисправности самолета

Вылета ожидают 175 пассажиров

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Авиарейс из Иркутска в Бангкок задержан почти на 10 часов из-за технической неисправности самолета, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании "Сибирь" по маршруту Иркутск - Бангкок. Должен был вылететь в 10:10 (05:10 мск). По предварительной информации, вылет назначен на 20:00 (15:00 мск) 15 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Вылета ожидают 175 пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав в связи с задержкой рейса.