В РФ обсудят повышение максимальной скорости для автобусных перевозок детей

Как отметил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач, ведомство рассмотрит это предложение с Минтрансом, МВД и Минпросвещения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ получило от турбизнеса предложение увеличить вне населенных пунктов скорость движения транспортных средств, осуществляющих организованные перевозки детей, оно будет обсуждаться с другими заинтересованными ведомствами. Об этом сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"Транспортировка [детей] осуществляется организованно на автобусах. На сегодняшний день ограничение скорости составляет 60 км в час. Мы видим, что по магистралям, по которым можно ехать 130 км в час, ехать 60 км в час - это объективно небезопасно. Мы такую инициативу получили, взяли ее в работу", - сказал он.

Предложение будет обсуждаться с Минтрансом, МВД РФ и Минпросвещения, отметил Трач. "Инициатива, конечно, больше касается коллег из МВД, которые занимаются организацией дорожного движения, но коллегам из МВД, наверное, должны какую-то отраслевую специфику и предложения предоставить. Также мы этот момент проработаем с коллегами из Министерства просвещения, послушаем их мнение", - рассказал он.

В прошлом году Российский союз туриндустрии (РСТ) направил в МВД РФ обращение с предложением рассмотреть возможность увеличения вне населенных пунктов скорости движения транспортных средств, осуществляющих организованные перевозки детей. Норма ПДД, ограничивающая скоростной режим для транспортных средств, перевозящих детские группы, была введена в 2001 году. С тех пор качество дорог в стране существенно возросло, увеличилась их протяженность, отметили в РСТ.