Аэропорт Краснодара проведет комплексную проверку служб к открытию

Мероприятия будут проводить с участием авиакомпании "Азимут", уточнили в пресс-службе аэропорта

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Комплексное тестирование служб аэропорта Краснодара будет проведено в пятницу для проверки его готовности перед решением вопроса о возможном возобновлении полетов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня в международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия будут проводиться с участием авиакомпании "Азимут", в том числе запланирована тренировочная регистрация на рейс.

Ранее власти Кубани сообщали, что аэропорт 15 декабря обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возможности снятия авиационных ограничений в аэропорту Краснодара. Как сообщали в пресс-службе аэропорта, технический рейс выполняется для проверки систем и оборудования аэропорта. О своем интересе к полетам в Краснодар заявили все авиакомпании, входящие в группу "Аэрофлот" - сам головной "Аэрофлот", "Россия" и "Победа", а также S7. Возобновление работы аэропорта в Краснодаре способствовало бы упрощению логистики для туристической отрасли на юге страны.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В Краснодарском крае все это время авиасообщение осуществляется из аэропорта Сочи, который работает в режиме логистического хаба. О планах по снятию в ближайшее время авиационных ограничений в аэропортах Геленджика и Анапы пока не сообщалось.