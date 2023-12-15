Госдума разрешает медорганизациям использовать средства ОМС вне рамок программ

Медорганизации смогут направлять средства на другие расходы только в случае, если они исполнили все обязательства по договорам на оказание и оплату медпомощи по ОМС в рамках базовой программы, а также если у них нет просроченной кредиторской задолженности или кредиторской задолженности по оплате труда

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на завершающем пленарном заседании осенней сессии приняла в третьем чтении законопроект, который в том числе позволяет медицинским организациям использовать средства, полученные за оказанную медицинскую помощь, вне рамок программ обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, которые продлевают на 2024 года право правительства РФ принимать решения, устанавливающие особенности организации и осуществления видов государственного и муниципального контроля.

Поправками дополняется закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ". По действующим нормам медицинские организации обязаны использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС. Новые нормы позволяют медорганизациям использовать такие средства по другим направления расходования, которые будут установлены территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Уточняется, что медорганизации смогут направлять средства на другие расходы только в случае, если они исполнили все обязательства по договорам на оказание и оплату медпомощи по ОМС в рамках базовой программы, а также если у них нет просроченной кредиторской задолженности или кредиторской задолженности по оплате труда.

Уточняется также, что такие средства запрещается направлять на осуществление капитальных вложений в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, покупку недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и долей в уставный капитал организаций, а также на уплату процентов и погашение основной суммы долга по кредитам.

Как отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятым законом "впервые решен вопрос финансирования за счет средств федерального ФОМС региональных медицинских фондов, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников". "Закон, который принят, дает право использовать средства на оплату аренды жилья для врачей, медицинских работников. Поэтому можно поздравить наших главных врачей, которые отвечают за кадровое обеспечение центральных районных больниц и поликлиник. Сегодня у них появится возможность за счет средств ОМС направлять ресурсы на оплату аренды жилья", - подчеркнул Володин. Он также добавил, что новые нормы позволят решить проблемы в том числе с арендой необходимого для медорганизаций оборудования.