Программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья расширят на всю Россию

В ближайшее время ее утвердит правительство, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин с 2024 года планируют расширить по всей России, в ближайшее время ее утвердит правительство РФ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы уже приняли решение о расширении с 2024 по всей стране программ диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Соответствующие изменения уже сейчас внесены в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, и в ближайшее время эта программа будет утверждена правительством РФ, соответственно, программа диспансеризации будет запущена", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.