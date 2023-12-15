Новосибирский губернатор призвал УФАС проверить птицефабрики из-за роста цен на яйца

По информации областного правительства, их стоимость в регионе за год выросла на 36%

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) и прокуратуру проверить цены, отпускаемые производителями куриных яиц. Стоимость яиц в регионе выросла за год на 36%, сообщается в Telegram-канале областного правительства.

"Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета. Я буду совершенно не против, если УФАС и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию", - приводятся в сообщении слова Травникова.

Уточняется, что продукция птицефабрик в регионе за последнюю неделю выросла в стоимости на 4%, а по сравнению с уровнем цен в декабре 2022 года удорожание оценивается в 36%, при том, что на остальные группы продовольственных товаров цены не повышаются. "Мониторинг показал, что повышение стоимости яиц и куриного мяса не связано с увеличением надбавок со стороны торговых сетей, на ситуацию повлиял рост отпускных цен", - говорится в сообщении.

Ранее региональные власти сообщали, что птицефабрики обеспечивают потребность населения в яйце на 118%. В Минсельхозе региона ТАСС сообщили, что местные птицефабрики с профицитом обеспечивают потребности регионального рынка. Валовое производство яиц к ноябрю 2023 года составило 774,8 млн штук. Основные производители яйца в регионе - Чикская и Ново-Барышевская птицефабрики и птицефабрика "Посевнинская".

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции 14 декабря сообщил, что стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом объемы производства продукта не возросли. Президент заявил, что одна из причин роста цен на продукт в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас ситуация со стоимостью куриных яиц должна улучшиться, заявил Путин.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.