В Хабаровском крае ожидают аномальные морозы

Среднесуточная температура воздуха может достигать отметки на 7 и более градусов ниже климатической нормы

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха на семь градусов ниже нормы ожидается на юге Хабаровского края и в Хабаровске. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

"В период с 17 по 22 декабря 2023 года в южных районах края (Бикинский, Вяземский, им. Лазо) и в г. Хабаровске ожидается аномально холодная погода", - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха может достигать отметки на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Температурной нормой для декабря в регионе считается минус 18 - минус 25 градусов ночью, минус 10 - минус 17 градусов днем в зависимости от района.

В связи с резким изменением среднесуточных температур, как отмечается, возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Также могут быть затруднения в движении всех видов транспорта.

Спасатели направили главам муниципальных образований, взаимодействующих структур и ведомств рекомендации о принятии мер по предупреждению происшествий и минимизации возможных последствий.