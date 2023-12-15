Продажи книг Акунина и Быкова приостановили из-за их высказываний против РФ

Публичные заявления писателей вызвали широкий общественный резонанс

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) после их антироссийских высказываний, вызвавших общественный резонанс, говорится в сообщении пресс-службы сети.

"Объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостанавливает продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Непосредственное изъятие тиражей с полок займет определенное время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ", - указано в сообщении.

"Читай-город - Буквоед" также направил запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации. В издательстве АСТ сообщили, что приняли решение приостановить распространение книг Акунина и Быкова.

"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", - привели в пресс-службе слова генерального директора АСТ Павла Грибкова.

Ранее Быков в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, и что сам он собирается вернуться в Россию. Запись разговора выложена в Telegram-канале пранкеров. Акунин также в разговоре с Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.