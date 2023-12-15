Суд 15 января начнет рассматривать иск Крида к Мизулиной

Исковые требования составляют 1 млн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы назначил на 15 января рассмотрение по существу иска певца Егора Крида (настоящая фамилия - Булаткин) к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной на 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По итогам беседы по иску было принято решение назначить его рассмотрение по существу на 10:00 мск 15 января", - сказали в суде. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что суд принял к производству иск о защите чести и достоинства и деловой репутации Булаткина Е. Н. к Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета", а также Мизулиной Е. М. Исковые требования Булаткина составляют 1 млн рублей.

Согласно материалам искового заявления, в конце апреля прошел XII Международный форум безопасного интернета, который транслировался в прямом эфире через интернет-платформу "VK Видео", а Мизулина, являясь основным докладчиком, сделала заявление про Егора Крида, которое тот счел оскорбительным и не соответствующим действительности.

В марте Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Крид связан с рекламой онлайн-казино. А в феврале Лига безопасного интернета обратилась в Федеральную антимонопольную службу России и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе Крида.