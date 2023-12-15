За сутки после открытия пунктов пропуска границу РФ и Финляндии пересекли 2,9 тыс. человек

Этот показатель превышает средние значения до закрытия пунктов в ноябре, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Почти 3 тыс. человек на 1 435 легковых автомобилях, 28 автобусах и 111 грузовых машинах пересекли границу России и Финляндии после открытия двух пропускных пунктов - "Торфяновки" и "Вяртсиля". Показатель превышает средние значения до закрытия пропускных пунктов в ноябре, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"С 8 часов 14 декабря до 8 утра 15 декабря через таможенный пост МАПП "Торфяновка" Выборгской таможни проследовало в оба направления 110 грузовых транспортных средств, 925 легковых автомобилей, 28 автобусов, 2 189 физических лиц. С 9 часов до 21 часа 14 декабря через таможенный пост МАПП "Вяртсиля" Карельской таможни проследовало 1 грузовое транспортное средство на выезд из РФ, 510 легковых автомобилей, 735 физических лиц. Эта цифра выше средних показателей, но усиления пунктов не потребовалось", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Согласно данным портала Федеральной таможенной службы о загруженности пропускных пунктов, число пересекших границу легковых автомобилей почти в два раза превышает показатели в начале ноября.

В пресс-службе СЗТУ отметили, что ожидают закрытия пунктов пропуска сопредельной стороной в 21:00 по московскому времени, сейчас они продолжают работать в штатном режиме и пропускают прибывающих на них граждан.

Финляндия на месяц открыла два КПП на границе с Россией. Оставшиеся шесть будут закрыты до 14 января 2024 года.

В ночь на четверг пресс-служба финского кабмина сообщила, что правительство Финляндии возобновило на один месяц работу КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Как уточнил на пресс-брифинге 12 декабря представитель Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус, страна решила открыть именно эти пункты пересечения границы, так как они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и периодически посещающих своих родственников. Они также наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок.