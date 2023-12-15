Возобновилось прерванное на неделю из-за циклона авиасообщение с севером Хабаровского края

В авиакомпании "Хабаровские авиалинии" уточнили, что "в Охотск вывезено 94 пассажира регулярного рейса 401"

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 90 человек, чьи рейсы были задержаны на неделю из-за непогоды, смогли вылететь на север Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Из Хабаровска и Николаевска-на-Амуре в Охотск вывезено 94 пассажира регулярного рейса 401 за 7, 8, 9 и 10 декабря. Задержанные вылеты начали осуществляться после непогоды", - сказали в авиакомпании.

Самолеты не вылетали из Хабаровска в Охотск и село Аян больше недели. В общей сложности было задержано более двух десятков рейсов, которыми должны были отправиться свыше 400 человек.

На территорию края оказывал влияние сильный снежный циклон, после на севере был ветер с порывами свыше 25 м/с. В авиакомпании уточнили, что рейсы № 403 и 404 из Хабаровска в Аян и обратно перенесены на завтра по метеоусловиям.