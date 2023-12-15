В Кабардино-Балкарии не будет масштабных массовых мероприятий на Новый год

Как уточнил глава региона Казбек Коков, в образовательных организациях, дошкольных учреждениях сохранятся новогодние утренники, праздничные елки и театрализованные представления

НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии отменили массовые мероприятия, посвященные встрече Нового года. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

"В этом году каких-либо масштабных массовых праздничных мероприятий не планируется. Вместе с тем, у нас в образовательных организациях, дошкольных учреждениях состоятся новогодние утренники, праздничные елки, театрализованные представления. С учетом этого необходимо реализовать дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания людей", - написал Коков в своем Telegram-канале.

На совещании, которое провел Коков, обсуждены меры антитеррористической защищенности во время новогодних каникул и рождественских торжеств. В марте 2024 г. состоятся выборы президента Российской Федерации. "Поручил членам антитеррористической комиссии и оперативного штаба, руководителям органов исполнительной власти республики и муниципальных образований принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение безопасности в период выборной кампании, а также антитеррористической защищенности избирательных участков, не допускать нарушений избирательных прав граждан", - добавил он.