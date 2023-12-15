В Севастополе для сохранения многовековых дубов учредили два памятника природы

ТАСС, 15 декабря. Правительство Севастополя приняло решение учредить две особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения ради сохранения четырех дубов возрастом от 440 до 570 лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В Севастополе появились два новых памятника природы, соответствующее решение приняли накануне на заседании правительства Севастополя. Первый находится в селе Дальнем Верхнесадовского муниципального округа. Здесь растут два дуба черешчатых возрастом более 570 и 515 лет. <…> И точно такой же памятник природы, где растут дубы черешчатые возрастом более 570 и 440 лет, находится в селе Озерном Орлиновского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Памятники природы получили названия "Дубы "Стражи Бельбека" и "Озерные дубы" соответственно. Как пояснил Развожаев, создание ООПТ подразумевает запрет на строительство, установку рекламных конструкций, разведение огня.
"С другой стороны, их появление дает нам возможность развивать познавательный туризм и проводить научные исследования. И, конечно, обязательно будем следить за состоянием этих уникальных деревьев", - добавил губернатор.
Согласно информации Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя, в городе к ООПТ отнесено две территории: мыс Айя и Ушакова балка.