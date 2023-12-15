Аксенов призвал молодежь не относиться к работе, как чиновники, и не "жить по бумаге"

По словам главы Крыма, сам он за 10 лет руководства регионом так и не стал чиновником по складу мышления, чем очень гордится

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал молодежь не относиться к работе, "как чиновник", и не "жить по бумаге".

"Для меня должность - это работа. <...> Я не чиновник по складу и горжусь тем, что не стал чиновником за 10 лет. <...> Не мыслю по бумаге, а делаю то, что полезно, и то, что нужно", - сказал он на встрече с крымской молодежью, учащейся в Москве, на выставке-форуме "Россия".

Глава региона посоветовал молодым людям "не бояться выстраивать отношения, отстаивать свою точку зрения, спорить". "Когда приходите на работу, не относитесь к ней, как чиновник. Если будете жить по бумаге, то будете рядовым чиновником без результатов, без ничего. <...> Если начальник умный, он не побоится пригласить сильных в команду. <...> Позицию заняли - не отступайте от нее никогда", - обратился он к собравшимся.

Танец дервишей на стенде Крыма на международной выставке-форуме "Россия" © Галина Полоскова/ ТАСС

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов является амбассадором Крыма на выставке.