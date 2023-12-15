ВС РФ признал право выселять за отказ привести перестроенную квартиру в прежний вид

Такая позиция была применена в деле по иску против жильцов одной из комнат в коммунальной квартире, самовольно объединивших всю квартиру в одно жилое помещение, что привело к невозможности нанимателям других комнат в той же квартире пользоваться своими жилыми помещениями

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России признал право на выселение из квартиры по социальному найму за отказ привести перепланированное жилье в прежний вид. Об этом говорится в подготовленном Верховным судом России обзоре судебной практики по спорам, связанным с перепланировкой жилых помещений.

"При отказе нанимателя привести жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим согласование переустройства и перепланировки, суд по иску вышеуказанного органа может принять решение о расторжении договора социального найма и выселении нанимателя из жилого помещения", - говорится в обзоре.

Такая позиция была применена в деле по иску против жильцов одной из комнат в коммунальной квартире, самовольно объединивших всю квартиру в одно жилое помещение, что привело к невозможности нанимателям других комнат в той же квартире пользоваться своими жилыми помещениями. Решением суда перепланировка была признана незаконной, и нанимателей обязали вернуть жилые помещения в первоначальное состояние, но они не исполняли решение в течение шести лет. По иску уполномоченного органа суд вынес решение о расторжении договора социального найма и выселении нанимателей без предоставления другого жилого помещения. Как отмечается в обзоре, "суд первой инстанции исходил из того, что несмотря на неоднократные предупреждения наймодателя, а также вступившее в силу решение суда о необходимости устранения допущенных нарушений путем приведения комнат в прежнее состояние, эти нарушения не устранены, в связи с этим подлежат применению последствия, предусмотренные пунктом 2 части 5 статьи 29 Жилищного кодекса РФ (о расторжении договора социального найма - прим. ТАСС)".