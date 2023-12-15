Туристических гидов в Грузии обязали проходить регистрацию и получать удостоверение

Работать в этой сфере можно будет только при наличии идентификационного знака и только в местах, которые определит кабмин

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Туристические гиды в Грузии теперь будут должны получать государственную регистрацию и официальное удостоверение. Соответствующий закон принял грузинский парламент на фоне проблемы с квалификацией данных кадров, особенно в сфере горного и экстремального туризма, следует из трансляции на сайте законодательного органа.

По данным голосования, закон поддержали 77 депутатов при кворуме в 52 голоса, против не высказался никто.

Согласно пояснительной записке к закону, осуществлять деятельность туристического гида можно будет только при наличии идентификационного знака и только в местах, которые определит правительство. Условия для получения удостоверения определяет национальная администрация туризма. Как отмечается, в Грузии существует проблема с квалификацией гидов, особенно в сфере горного и экстремального туризма, что нуждалось в законодательном регулировании с учетом растущей популярности в стране этого вида отдыха.

Туристическая деятельность, в том числе работа гидом, становится обязательной для регистрации. Предоставлять услуги в горнолыжном туризме, связанным с высоким риском, смогут только компании, получившие соответствующее разрешение. В целом, закон представляет обновленную версию документа, который не обновлялся с 1997 года и не отвечал современным стандартам и реалиям.