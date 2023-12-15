В Подмосковье задействовали около 1,3 тыс. единиц техники в уборке последствий снегопада

За ночь в регионе обработали и очистили 13 тыс. км дорог

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и свыше 1,1 тыс. дорожных рабочих задействовали для ликвидации последствий мощного снегопада, прошедшего минувшей ночью в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Этой ночью Подмосковье накрыл мощный циклон "Ваня", который останется с нами до конца недели. С 6 утра 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих сметают сугробы с улиц нашей области. За ночь мы обработали и очистили 13 тыс. км дорог", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в субботу для уборки будут задействованы также снегоуборочные роторы во дворах. "Воскресенье также рабочий день - уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега", - подчеркнул Воробьев.

Он также порекомендовал автолюбителям отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. "Но если нет такой возможности, то, по крайней мере, будьте аккуратны за рулем", - добавил губернатор.