Кремль заявил, что по-прежнему не отслеживает ситуацию с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на это "нет ни возможности, ни прав, ни желания"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Кремль по-прежнему не занимается темами, связанными с местонахождением и судьбой осужденного Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы заключенных, которые отбывают сроки по решению суда", - сказал представитель Кремля.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево, после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.