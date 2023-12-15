На катке в столичном Парке Горького впервые открылась аллея для керлинга

Желающие смогут арендовать аллею для дружеской игры или проведения спортивного турнира, базовый инвентарь будет предоставлен вместе с площадкой

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Керлинговая аллея длиной 20 м появилась на катке в Парке Горького в Москве, став новинкой этого зимнего сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"В Парке Горького на самом большом катке Москвы помимо изменения конфигурации (заливки новой ледовой аллеи на Пушкинской набережной) еще одна новинка. С 15 декабря здесь открывается аллея для керлинга. Это командная спортивная игра со специализированным инвентарем, она тренирует точность, ловкость и силу участников. В предыдущих сезонах работы катка подобной активности не было", - сказали в пресс-службе.

Площадка длиной 20 м расположена у входа в павильон №3, недалеко от хоккейной коробки. Желающие смогут арендовать аллею для дружеской игры или проведения спортивного турнира, базовый инвентарь будет предоставлен вместе с площадкой. Поскольку аллея не является профессиональной и располагается на улице, проведение сеансов зависит от погодных условий. Со вторника по воскресенье доступны 120-минутные сеансы.

В пресс-службе добавили, что с самого открытия катка в Парке Горького в 1931 году здесь проводились занятия и соревнования по нетипичным для зимнего сезона видам спорта. "Прямо на льду посетители играли в волейбол на коньках, пуш-бол, ручной мяч, крокет, городки; соревновались по прыжкам в длину и высоту через препятствие. В газетах за зимний сезон 1934-1935 годов говорилось, что на катке в парке культуры и отдыха были скомплектованы и команды, в том числе, по керлингу", - отметили в пресс-службе.