Дипломатам РФ пока не удалось подтвердить гибель россиянина в Газе

Ранее представительство России получило информацию о гибели российского гражданина Маджеда Хассуны 1 декабря в результате удара израильской армии по дому

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты пока не смогли подтвердить факт гибели россиянина в секторе Газа. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Нет. Поскольку идут военные действия, и физически в сектор Газа попасть мы, к примеру, не можем", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Зарипова сообщала, что представительство РФ получило от находящихся в секторе Газа соотечественников информацию о гибели там российского гражданина Маджеда Хассуны 1 декабря в результате удара израильской армии по дому, где проживали его отец и другие родственники. Дипломат также отмечала, что представительство пока не может "однозначно верифицировать этот факт ввиду возобновившихся интенсивных боевых действий в секторе".