Глава МЧС России открыл в Петербурге памятник героям-пожарным

Монумент высотой 13,2 м установлен в одноименном парке Героев-пожарных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли 13-метровый памятник героям-пожарным.

"Это символ признания и дань уважения всем тем, кто связал свою судьбу с этой тяжелой и благородной профессией", - сказал министр на церемонии открытия памятника. Он отметил, что и спустя много лет главной чертой российского пожарного останется служение своему Отечеству.

"Каждый день, заступая на боевое дежурство, пожарный рискует своей жизнью, чтобы вовремя прийти на помощь людям, попавшим в беду. За свой высокий профессионализм, смелость и решительность пожарные заслужили искреннее признание и уважение среди жителей города", - сказал министр. Он напомнил, что в этом году пожарной охране Санкт-Петербурга исполнилось 220 лет.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга, пожарные и спасатели на протяжении трех веков защищают город от пожаров. Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании памятника.

Монумент высотой 13,2 м установлен в одноименном парке Героев-пожарных. На нем изображен пожарный с ребенком на руках, которого он прикрывает от огня. На скульптуре надпись "Ради жизни на земле". Автор памятника - Мейрам Баймуханов. Монумент стал вторым по высоте в Петербурге после памятника В. И. Ленину на Московской площади.