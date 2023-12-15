15 декабря, 12:05
Военная операция на Украине

Около 19% опрошенных украинцев готовы на территориальные уступки

По данным Киевского международного института социологии, наибольший рост готовности пойти на компромисс зафиксирован среди населения западных и центральных районов страны

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Все больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки РФ в обмен на прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты телефонного опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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По его информации, около 19% участников опроса заявили, что Украине необходимо пойти на территориальные уступки России. Отмечается, что в октябре число сторонников подобного шага составило 14%, а в мае - 10%. Число противников уступок, напротив, продолжает снижаться - с 84% в мае до 80% в октябре и 74% в декабре. Кроме того, институт указывает, что наибольший рост готовности пойти на компромисс зафиксирован среди населения западных и центральных районов страны.

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря. В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов.

Ранее телекомпания NBC сообщала со ссылкой на американских чиновников, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По данным телеканала, американские и европейские официальные лица "начали спокойно" говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Ряд таких бесед состоялся еще в октябре, отмечал телеканал. 

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