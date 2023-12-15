В СПбГУ подтвердили, что "цифрового двойника" Путина создал их студент

Как отметили в вузе, в настоящее время СПбГУ уделяет большое внимание развитию образовательных направлений и научных исследований, связанных с технологиями искусственного интеллекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подтвердил, что именно их студент под видом виртуальной копии президента РФ Владимира Путина отправил вопрос на прямую линию и пресс-конференцию главы государства. Данные студента не разглашаются, сообщили в пресс-службе.

Накануне Путин получил на прямую линию и пресс-конференцию видеовопрос о наличии у него двойников от своей виртуальной копии - студента из Петербурга. В ответ глава государства заметил, что говорить его голосом может только он сам.

"Разумеется, университет не принимал участие в подготовке данного вопроса, поскольку вопросы президенту во время подобных мероприятий задают граждане и журналисты. Вместе с тем нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в вузе, в настоящее время СПбГУ уделяет большое внимание развитию образовательных направлений, а также научных исследований, связанных с технологиями искусственного интеллекта. В подготовке специалистов участвуют математики, программисты, менеджеры, экономисты и специалисты других сфер.