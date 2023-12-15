В 2023 году в мире погибли 94 журналиста

Глава Союз журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что в Музее победы в этом году открылась мемориальная стена, на которой перечислены имена погибших журналистов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 90 журналистов погибли в мире в 2023 году, сообщил председатель Союз журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев со ссылкой на данные Международной федерации журналистов.

"По данным Международной федерации журналистов, в уходящем году в мире погибли 94 журналиста. Из них подавляющее большинство - в Секторе Газа, 68 человек. Были потери и у нас - погибли военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев и корреспондент ВГТРК Борис Максудов <…> У нас в офисе есть стена скорби, на которой с учетом новых потерь уже 79 портретов коллег, погибших при исполнении профессиональных обязанностей", - сказал он на мероприятии, посвященном Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Соловьев сообщил, что в Музее победы в этом году открылась мемориальная стена, на которой перечислены имена погибших журналистов. К 2025 году будет построен храм, где все желающие смогут почтить память военных корреспондентов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

"Строится храм в Митино, рядом с метро Братиславская. Это будет мемориальный воинский храмовый комплекс святых мучеников Анатолия и Протолеона. И именно там, впервые в нашей стране, будет придел в нижнем храме, посвященный памяти погибших военных корреспондентов. Это решение принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Строительство храма должно завершиться к Пасхе, а в 2025 году он должен быть открыт. Надеюсь, мы соберемся там и почтим память коллег", - сказал он.

Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян предложил высадить рядом с храмом кедровую аллею памяти погибших журналистов. "Сделать это планируем 8 сентября, в День солидарности журналистов", - добавил он.

15 декабря ежегодно в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятная дата учреждена в 1991 г. по решению Союза журналистов России.