Путин сообщил, что высокоскоростные ж/д-магистрали дойдут до Донбасса

По словам президента, они охватят территории, где живет 80% россиян

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде.

"Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка", - анонсировал он, говоря о создании ВСМ.

По его словам, высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе пройдут по территориям, где живет 111 млн человек, или 80% населения России. "Планируется, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живут более 111 млн наших граждан, а это 80% населения страны", - сообщил он.