Половина опрошенных жителей США считает, что демократические институты плохо функционируют

По данным опроса, 62% респондентов опасаются, что американская демократия может оказаться под угрозой, в зависимости от того, какая из партий одержит победу на президентских выборах в ноябре 2024 года

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Половина жителей США считает, что демократия в стране находится в плохом состоянии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC для агентств Associated Press (AP).

Так, 51% участников опроса заявили, что демократические институты работают "не очень хорошо" или "совсем не хорошо".

62% респондентов опасаются, что американская демократия может оказаться под угрозой, в зависимости от того, какая из партий одержит победу на президентских выборах в ноябре 2024 года. Так, 87% опрошенных демократов и 54% независимых респондентов ожидают, что второй срок Дональда Трампа негативно повлияет на демократию в США. 82% республиканцев и 56% независимых опрошенных заявляют, что демократический строй будет еще сильнее ослаблен в случае переизбрания Джо Байдена.

Опрос проводился в период с 30 ноября по 4 декабря. В нем приняло участие 1 074 человека. Погрешность составила 4 п.п.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.