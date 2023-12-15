Приставам запретят арестовывать имущество при долге менее 30 тыс. рублей

Сейчас закон запрещает арестовывать имущество при сумме долга менее 3 тыс. рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Судебным приставам запретят арестовывать имущество должников при долге менее 30 тыс. рублей. Это предполагает подготовленный Минюстом России законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве", опубликованный для общественного обсуждения.

"Предлагается установить запрет на наложение ареста на имущество должника, за исключением денежных средств, находящихся в банках и иных кредитных организациях, при исполнении требований исполнительных документов с суммой взыскания до 30 тыс. рублей", - пояснили в Минюсте.

Сейчас закон запрещает арестовывать имущество при сумме долга менее 3 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект устанавливает принцип соразмерности исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц - подлежащий взысканию долг должен быть соразмерен объему совершаемых судебными приставами исполнительных действий, отметили в Минюсте.

Также предлагается установить порядок наложения ареста на денежные средства, очередность их списания в банках и иных кредитных организациях, а также особенности исполнения требований исполнительных документов с суммой взыскания, не превышающей 30 тыс. рублей.

"Такие изменения усовершенствуют механизмы защиты прав граждан при обращении взыскания на денежные средства, а также позволят защитить имущественные интересы должников", - пояснили в Минюсте.