Неизвестные в масках сожгли флаг Израиля в Вроцлаве

Мэр города Яцек Сутрик заявил, что во Вроцлаве "нет места любому проявлению расизма, ксенофобии и антисемитизма"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пять неизвестных в масках сожгли израильский флаг и опрокинули ханукальный девятисвечник на одной из улиц города Вроцлава на юго-западе Польши. Об этом заявил мэр города Яцек Сутрик.

"Вчера вечером пятеро бандитов в масках залезли на подсвечник [стоявший на улице Олавской], вытащили израильский флаг, подожгли его, а затем двое из них опрокинули конструкцию девятиконечного подсвечника, после чего все [пятеро] бежали в сторону улицы Свидницкой", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, в настоящее время полиция ведет поиск участников акции, правоохранительным органам переданы записи видеонаблюдения. Сутрик добавил, что во Вроцлаве "нет места любому проявлению расизма, ксенофобии и антисемитизма".

Ранее депутат Сейма (нижняя палата польского парламента) от ультраправого объединения "Конфедерация" Гжегож Браун погасил горевшие в здании парламента ханукальные свечи огнетушителем. Окружная прокуратура Варшавы начала досудебное производство по этому инциденту.