В ЛНР создали ассоциацию медицинских работников

Организация, в частности, будет заниматься обучением медиков

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ассоциация медицинских работников начала свою работу в ЛНР, сообщила своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

"Сегодня очень значимое событие для всего медицинского сообщества - впервые на территории ЛНР зарегистрирована региональная общественная организация Ассоциация медицинских работников Луганской Народной Республики", - написала Пащенко.

Она добавила, что в России более 10 лет функционирует Союз медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", в состав которого входит 151 региональное и общероссийское профессиональное медицинское объединение, включая объединения врачей частной практики. Подобно "Национальной медицинской палате" новая региональная организация будет заниматься непрерывным обучением медработников, повышением их квалификации, контролем качества оказания медпомощи, совершенствованием системы здравоохранения и представлением интересов медицинского сообщества республики перед обществом и защитой его прав.