Почтовую марку с героями "Спокойной ночи, малыши!" выпустили к 60-летию передачи

Ее тираж составил 144 тыс. экземпляров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Марку, посвященную героям детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Хрюше, Степашке, Филе и Каркуше, выпустили в почтовое обращение тиражом в 144 тыс. экземпляров. Торжественная церемония гашения марки состоялась в пятницу в Москве и приурочена к 60-летию программы, передает корреспондент ТАСС.

"Вы находитесь в доме, где живет программа "Спокойной ночи, малыши!". Сегодня у нас действительно уникальное событие, начинается огромный марафон, связанный с юбилеем передачи", - сказал вице-президент Академии российского телевидения и совета Ассоциации коммуникационных агентств России, журналист и продюсер Александр Митрошенков.

Помимо него, в церемонии памятного гашения приняли участие телеведущая Оксана Федорова, генеральный директор акционерного общества "Марка" Артем Адибеков, певица Нина Шацкая и герой Хрюша вместе с работающей с ним заслуженной артисткой России Оксаной Чабанюк.

"Я поздравляю всех с этим знаменательным событием, 60 лет - это приличный срок. Несмотря на это, нашим героям до сих пор семь. Мы готовы дарить нашим дорогим, замечательным детям счастливое детство, это самая главная миссия нашей программы!", - сказала Федорова, которая ведет "Спокойной ночи, малыши!" уже более 20 лет.

Почтовые марки, на которых изображены Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша, уже поступили в обращение тиражом 144 тыс. Их художником стала Мария Бодрова. Номинал каждой почтовой марки составляет 20 рублей.

О программе "Спокойной ночи, малыши!"

Программа "Спокойной ночи, малыши!" отметит свое 60-летие в эфире в 2024 году. Впервые передача вышла в эфир 1 сентября 1964 года. У ее истоков стояли детские писатели, поэты и сценаристы Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Андрей Усачев, Павел Барто и другие. Сегодня вместе с кукольными героями передачу ведут Оксана Федорова, Анна Михалкова, Сергей Безруков и Михаил Пореченков. С куклами работают профессиональные актеры - заслуженные артисты РФ Наталья Голубенцева, Оксана Чабанюк и Андрей Нечаев, а также актеры Галина Марченко, Халися Богданова, Ирина Ланкина, Юрий Сокиркин и Елена Ломтева.

Передача выходит на канале "Россия-Культура", а также "Карусель" вместе с передачей "С добрым утром, малыши!". Программа неоднократно удостаивалась премий "ТЭФИ" и "ТЭФИ-KIDS", как лучшая детская программа.