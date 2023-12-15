"Защитники Отечества" еженедельно передают документы для оформления удостоверений ветерана

Как отметили в пресс-службе фонда, полномочия оформлять удостоверения есть только у специальной комиссии Минобороны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" каждую неделю передает в Министерство обороны РФ пакеты документов для оформления удостоверений ветерана боевых действий. Полномочия оформлять удостоверения есть только у специальной комиссии Минобороны, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Порядок оформления удостоверений ветерана боевых действий следующий: наши специалисты помогают демобилизованным военнослужащим, которые обращаются в филиалы фонда "Защитники Отечества", собрать весь необходимый пакет документов для получения удостоверения. Далее мы в еженедельном режиме передаем эти документы в Министерство обороны РФ, так как полномочия оформлять и подписывать полученные удостоверения есть только у специальной комиссии Минобороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае, если с документами все в порядке, Минобороны оформляет и передает удостоверение для выдачи ветерану. В фонде подчеркнули, что они только оказывают содействие в сборе документов, а не занимаются непосредственным оформлением самого удостоверения.

Накануне член наблюдательного совета фонда Алексей Романов сообщил ТАСС, что сейчас "Защитники Отечества" подготовили около 250 удостоверений ветеранов боевых действий для бойцов ЧВК "Вагнер", ближайшие церемонии выдачи должны пройти в Краснодаре, Анапе и Кургане.